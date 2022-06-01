Справочник компаний
Integrate
Работаете здесь? Заявить о своей компании

Integrate Зарплаты

Диапазон зарплат Integrate варьируется от $3,906 в общей компенсации в год для Менеджер по продукту на нижнем конце до $80,400 для Руководитель проекта на верхнем конце. Levels.fyi собирает анонимные и проверенные зарплаты от нынешних и бывших сотрудников {{companyName}}. Integrate. Последнее обновление: 8/10/2025

$160K

Получите оплату, а не используйте

Мы провели переговоры по тысячам предложений и регулярно добиваемся повышения на $30K+ (иногда на $300K+).Получите переговоры по вашей зарплате или ваш рецензия резюме от настоящих экспертов — рекрутеров, которые занимаются этим ежедневно.

Инженер-программист
Median $13.9K
Менеджер по продукту
$3.9K
Руководитель проекта
$80.4K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

58 9
58 9
Ваша должность отсутствует?

Поиск всех зарплат на нашей странице компенсаций или добавьте вашу зарплату чтобы помочь разблокировать страницу.


FAQ

El rol con mayor salario reportado en Integrate es Руководитель проекта at the Common Range Average level con una compensación total anual de $80,400. Esto incluye el salario base, así como cualquier compensación de acciones potencial y bonificaciones.
La compensación total anual mediana reportada en Integrate es $13,900.

Рекомендуемые вакансии

    Не найдено рекомендуемых вакансий для Integrate

Связанные компании

  • Alyce
  • AtScale
  • EasyPost
  • Attain
  • Fieldwire
  • Посмотреть все компании ➜

Другие ресурсы