Справочник компаний
Integral Ad Science
Работаете здесь? Заявить о своей компании

Integral Ad Science Зарплаты

Диапазон зарплат Integral Ad Science варьируется от $105,525 в общей компенсации в год для Продажи на нижнем конце до $320,390 для Специалист по информационным технологиям на верхнем конце. Levels.fyi собирает анонимные и проверенные зарплаты от нынешних и бывших сотрудников {{companyName}}. Integral Ad Science. Последнее обновление: 8/10/2025

$160K

Получите оплату, а не используйте

Мы провели переговоры по тысячам предложений и регулярно добиваемся повышения на $30K+ (иногда на $300K+).Получите переговоры по вашей зарплате или ваш рецензия резюме от настоящих экспертов — рекрутеров, которые занимаются этим ежедневно.

Инженер-программист
Median $175K

Fullstack-инженер

Менеджер по продукту
Median $165K
Специалист по информационным технологиям
$320K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

58 9
58 9
Продажи
$106K
Руководитель отдела разработки
$269K
Архитектор решений
$159K
Технический руководитель программы
$131K
UX-исследователь
$109K
Ваша должность отсутствует?

Поиск всех зарплат на нашей странице компенсаций или добавьте вашу зарплату чтобы помочь разблокировать страницу.


FAQ

Самая высокооплачиваемая должность, о которой сообщалось в Integral Ad Science, — это Специалист по информационным технологиям at the Common Range Average level с годовой общей компенсацией $320,390. Это включает базовую зарплату, а также любые потенциальные компенсации акциями и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация, о которой сообщалось в Integral Ad Science, составляет $162,100.

Рекомендуемые вакансии

    Не найдено рекомендуемых вакансий для Integral Ad Science

Связанные компании

  • Sitecore
  • REI Systems
  • FiscalNote
  • Swimlane
  • AlgoSec
  • Посмотреть все компании ➜

Другие ресурсы