Каталог компаний
Intapp
Работаете здесь? Подтвердить компанию
    Levels FYI Logo
  • Зарплаты
  • Продуктовый дизайнер

  • Все зарплаты Продуктовый дизайнер

Intapp Продуктовый дизайнер Зарплаты

Медианный компенсационный пакет Продуктовый дизайнер in United States в Intapp составляет $108K за year. Посмотрите разбивку базовой зарплаты, акций и бонусов в компенсационных пакетах Intapp. Последнее обновление: 9/25/2025

Медианный пакет
company icon
Intapp
Associate UX Designer
Austin, TX
Общая сумма в год
$108K
Уровень
1
Оклад
$95K
Stock (/yr)
$6.5K
Бонус
$6.5K
Лет в компании
2 Лет
Лет опыта
3 Лет
Какие карьерные уровни в Intapp?

$160K

Получайте по заслугам, а не по минимуму

Мы провели переговоры по тысячам предложений и регулярно добиваемся увеличения на $30K+ (иногда $300K+). Получите переговоры по зарплате или ваше резюме проверенное настоящими экспертами - рекрутерами, которые делают это ежедневно.

Последние данные о зарплатах
ДобавитьДобавить зарплатуДобавить компенсацию

Компания

Местоположение | Дата

Название уровня

Тег

Опыт работы (лет)

Общий / В компании

Общая компенсация

Оклад | Акции (год) | Премия
Данные о зарплатах не найдены
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Экспорт данныхПосмотреть вакансии

График вестинга

25%

ГОД 1

25%

ГОД 2

25%

ГОД 3

25%

ГОД 4

В Intapp Акции/долевое участие подлежат 4-летнему графику вестинга:

  • 25% переходит в собственность в 1st-ГОД (25.00% ежегодно)

  • 25% переходит в собственность в 2nd-ГОД (2.08% ежемесячно)

  • 25% переходит в собственность в 3rd-ГОД (2.08% ежемесячно)

  • 25% переходит в собственность в 4th-ГОД (2.08% ежемесячно)



Получайте проверенные зарплаты на электронную почту

Подписаться на проверенные Продуктовый дизайнер предложения.Вы будете получать подробную информацию о компенсационных пакетах по электронной почте. Узнать больше

Этот сайт защищен reCAPTCHA и Политикой конфиденциальности и Условиями использования Гугл.

Часто задаваемые вопросы

Самый высокий пакет вознаграждения для Продуктовый дизайнер в Intapp in United States составляет $174,000 годовой общей компенсации. Это включает базовую зарплату, а также потенциальные акции и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация в Intapp для позиции Продуктовый дизайнер in United States составляет $108,000.

Рекомендуемые вакансии

    Рекомендуемые вакансии в Intapp не найдены

Похожие компании

  • Qualtrics
  • Medallia
  • Cornerstone OnDemand
  • FICO
  • CDW
  • Все компании ➜

Другие ресурсы