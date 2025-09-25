Каталог компаний
Intapp
Работаете здесь? Подтвердить компанию
    Levels FYI Logo
  • Зарплаты
  • Менеджер продуктового дизайна

  • Все зарплаты Менеджер продуктового дизайна

Intapp Менеджер продуктового дизайна Зарплаты

Средняя общая компенсация Менеджер продуктового дизайна in United States в Intapp составляет от $76.8K до $110K за year. Посмотрите разбивку базовой зарплаты, акций и бонусов в компенсационных пакетах Intapp. Последнее обновление: 9/25/2025

Средняя общая компенсация

$88K - $103K
United States
Типичный диапазон
Возможный диапазон
$76.8K$88K$103K$110K
Типичный диапазон
Возможный диапазон

Нам нужно всего 2 еще Менеджер продуктового дизайна заявок в Intapp чтобы разблокировать!

Пригласите друзей и коллег анонимно добавить информацию о зарплатах менее чем за 60 секунд. Больше данных означает лучшую аналитику для соискателей, таких как вы, и для всего нашего сообщества!

💰 Смотреть все Зарплаты

💪 Поделиться данными Ваша зарплата

$160K

Получайте по заслугам, а не по минимуму

Мы провели переговоры по тысячам предложений и регулярно добиваемся увеличения на $30K+ (иногда $300K+). Получите переговоры по зарплате или ваше резюме проверенное настоящими экспертами - рекрутерами, которые делают это ежедневно.


График вестинга

25%

ГОД 1

25%

ГОД 2

25%

ГОД 3

25%

ГОД 4

В Intapp Акции/долевое участие подлежат 4-летнему графику вестинга:

  • 25% переходит в собственность в 1st-ГОД (25.00% ежегодно)

  • 25% переходит в собственность в 2nd-ГОД (2.08% ежемесячно)

  • 25% переходит в собственность в 3rd-ГОД (2.08% ежемесячно)

  • 25% переходит в собственность в 4th-ГОД (2.08% ежемесячно)



Получайте проверенные зарплаты на электронную почту

Подписаться на проверенные Менеджер продуктового дизайна предложения.Вы будете получать подробную информацию о компенсационных пакетах по электронной почте. Узнать больше

Этот сайт защищен reCAPTCHA и Политикой конфиденциальности и Условиями использования Гугл.

Часто задаваемые вопросы

Самый высокий пакет вознаграждения для Менеджер продуктового дизайна в Intapp in United States составляет $109,512 годовой общей компенсации. Это включает базовую зарплату, а также потенциальные акции и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация в Intapp для позиции Менеджер продуктового дизайна in United States составляет $76,752.

Рекомендуемые вакансии

    Рекомендуемые вакансии в Intapp не найдены

Похожие компании

  • Qualtrics
  • Medallia
  • Cornerstone OnDemand
  • FICO
  • CDW
  • Все компании ➜

Другие ресурсы