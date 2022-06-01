Справочник компаний
Intapp
Intapp Зарплаты

Диапазон зарплат Intapp варьируется от $72,507 в общей компенсации в год для Бухгалтер на нижнем конце до $233,825 для Специалист по информационным технологиям на верхнем конце. Levels.fyi собирает анонимные и проверенные зарплаты от нынешних и бывших сотрудников {{companyName}}. Intapp. Последнее обновление: 8/10/2025

$160K

Дизайнер продукта
Median $108K
Менеджер по продукту
Median $144K
Бухгалтер
$72.5K

Специалист по информационным технологиям
$234K
Маркетинг
$102K
Руководитель дизайна продукта
$95.5K
Руководитель проекта
$164K
Продажи
$120K
Инженер-программист
$119K
Руководитель отдела разработки
$129K
График вестинга

25%

ГОД 1

25%

ГОД 2

25%

ГОД 3

25%

ГОД 4

В Intapp Гранты акций/долей подлежат 4-летнему графику вестинга:

  • 25% начисляется в 1st-ГОД (25.00% ежегодно)

  • 25% начисляется в 2nd-ГОД (2.08% ежемесячно)

  • 25% начисляется в 3rd-ГОД (2.08% ежемесячно)

  • 25% начисляется в 4th-ГОД (2.08% ежемесячно)

FAQ

Самая высокооплачиваемая должность, о которой сообщалось в Intapp, — это Специалист по информационным технологиям at the Common Range Average level с годовой общей компенсацией $233,825. Это включает базовую зарплату, а также любые потенциальные компенсации акциями и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация, о которой сообщалось в Intapp, составляет $119,799.

