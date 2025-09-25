Каталог компаний
Медианный компенсационный пакет Инженер-программист in Canada в Intact Financial Corporation составляет CA$77.4K за year. Посмотрите разбивку базовой зарплаты, акций и бонусов в компенсационных пакетах Intact Financial Corporation. Последнее обновление: 9/25/2025

Медианный пакет
company icon
Intact Financial Corporation
Software Developer 1
Montreal, QC, Canada
Общая сумма в год
CA$77.4K
Уровень
L4
Оклад
CA$77.4K
Stock (/yr)
CA$0
Бонус
CA$0
Лет в компании
0 Лет
Лет опыта
0 Лет
Какие карьерные уровни в Intact Financial Corporation?

Последние данные о зарплатах
Компания

Местоположение | Дата

Название уровня

Тег

Опыт работы (лет)

Общий / В компании

Общая компенсация

Оклад | Акции (год) | Премия
Данные о зарплатах не найдены
Часто задаваемые вопросы

Самый высокий пакет вознаграждения для Инженер-программист в Intact Financial Corporation in Canada составляет CA$136,569 годовой общей компенсации. Это включает базовую зарплату, а также потенциальные акции и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация в Intact Financial Corporation для позиции Инженер-программист in Canada составляет CA$77,099.

