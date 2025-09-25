Каталог компаний
Медианный компенсационный пакет Бизнес-аналитик in Canada в Intact Financial Corporation составляет CA$82.7K за year. Посмотрите разбивку базовой зарплаты, акций и бонусов в компенсационных пакетах Intact Financial Corporation. Последнее обновление: 9/25/2025

Медианный пакет
company icon
Intact Financial Corporation
Business Analyst
Toronto, ON, Canada
Общая сумма в год
CA$82.7K
Уровень
L2
Оклад
CA$76K
Stock (/yr)
CA$0
Бонус
CA$6.8K
Лет в компании
5-10 Лет
Лет опыта
5-10 Лет
Какие карьерные уровни в Intact Financial Corporation?

CA$225K

Последние данные о зарплатах
ДобавитьДобавить зарплатуДобавить компенсацию

Компания

Местоположение | Дата

Название уровня

Тег

Опыт работы (лет)

Общий / В компании

Общая компенсация

Оклад | Акции (год) | Премия
Часто задаваемые вопросы

Самый высокий пакет вознаграждения для Бизнес-аналитик в Intact Financial Corporation in Canada составляет CA$133,718 годовой общей компенсации. Это включает базовую зарплату, а также потенциальные акции и бонусы.
