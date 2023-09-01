Каталог компаний
Insurance Corporation of British Columbia
Insurance Corporation of British Columbia Зарплаты

Зарплата Insurance Corporation of British Columbia варьируется от $20,732 общей компенсации в год для Финансовый аналитик в нижнем диапазоне до $100,500 для Бизнес-аналитик в верхнем диапазоне. Levels.fyi собирает анонимные и подтверждённые зарплаты от действующих и бывших сотрудников Insurance Corporation of British Columbia. Последнее обновление: 10/21/2025

Инженер-программист
Median $58.4K
Бизнес-операции
$43.9K
Бизнес-аналитик
$101K

Копирайтер
$56K
Специалист по данным
$80.8K
Финансовый аналитик
$20.7K
Продуктовый менеджер
$101K
Венчурный капиталист
$23.5K
Часто задаваемые вопросы

Самая высокооплачиваемая позиция в Insurance Corporation of British Columbia — Бизнес-аналитик at the Common Range Average level с годовой общей компенсацией $100,500. Это включает базовую зарплату, а также потенциальные акции и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация в Insurance Corporation of British Columbia составляет $57,189.

