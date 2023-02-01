Справочник компаний
Insurance Auto Auctions
Insurance Auto Auctions Зарплаты

Диапазон зарплат Insurance Auto Auctions варьируется от $63,315 в общей компенсации в год для Специалист по информационным технологиям на нижнем конце до $153,765 для Руководитель отдела разработки на верхнем конце. Последнее обновление: 8/10/2025

$160K

Инженер-программист
Median $120K
Специалист по информационным технологиям
$63.3K
Руководитель отдела разработки
$154K

FAQ

Самая высокооплачиваемая должность, о которой сообщалось в Insurance Auto Auctions, — это Руководитель отдела разработки at the Common Range Average level с годовой общей компенсацией $153,765. Это включает базовую зарплату, а также любые потенциальные компенсации акциями и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация, о которой сообщалось в Insurance Auto Auctions, составляет $120,000.

