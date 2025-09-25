Средняя общая компенсация Менеджер продуктового дизайна in Canada в Instacart составляет от CA$163K до CA$237K за year. Посмотрите разбивку базовой зарплаты, акций и бонусов в компенсационных пакетах Instacart. Последнее обновление: 9/25/2025
Средняя общая компенсация
25%
ГОД 1
25%
ГОД 2
25%
ГОД 3
25%
ГОД 4
В Instacart RSUs подлежат 4-летнему графику вестинга:
25% переходит в собственность в 1st-ГОД (25.00% ежегодно)
25% переходит в собственность в 2nd-ГОД (6.25% ежеквартально)
25% переходит в собственность в 3rd-ГОД (6.25% ежеквартально)
25% переходит в собственность в 4th-ГОД (6.25% ежеквартально)
50%
ГОД 1
50%
ГОД 2
В Instacart RSUs подлежат 2-летнему графику вестинга:
50% переходит в собственность в 1st-ГОД (50.00% ежегодно)
50% переходит в собственность в 2nd-ГОД (12.50% ежеквартально)