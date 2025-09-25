Каталог компаний
Медианный компенсационный пакет Менеджер по работе с данными in United States в Instacart составляет $565K за year. Посмотрите разбивку базовой зарплаты, акций и бонусов в компенсационных пакетах Instacart. Последнее обновление: 9/25/2025

Медианный пакет
company icon
Instacart
Data Science Manager
San Francisco, CA
Общая сумма в год
$565K
Уровень
L7
Оклад
$265K
Stock (/yr)
$300K
Бонус
$0
Лет в компании
3 Лет
Лет опыта
9 Лет
Какие карьерные уровни в Instacart?

$160K

Последние данные о зарплатах
Компания

Местоположение | Дата

Название уровня

Тег

Опыт работы (лет)

Общий / В компании

Общая компенсация

Оклад | Акции (год) | Премия
График вестинга

25%

ГОД 1

25%

ГОД 2

25%

ГОД 3

25%

ГОД 4

Тип акций
RSU

В Instacart RSUs подлежат 4-летнему графику вестинга:

  • 25% переходит в собственность в 1st-ГОД (25.00% ежегодно)

  • 25% переходит в собственность в 2nd-ГОД (6.25% ежеквартально)

  • 25% переходит в собственность в 3rd-ГОД (6.25% ежеквартально)

  • 25% переходит в собственность в 4th-ГОД (6.25% ежеквартально)

50%

ГОД 1

50%

ГОД 2

Тип акций
RSU

В Instacart RSUs подлежат 2-летнему графику вестинга:

  • 50% переходит в собственность в 1st-ГОД (50.00% ежегодно)

  • 50% переходит в собственность в 2nd-ГОД (12.50% ежеквартально)



Часто задаваемые вопросы

The highest paying salary package reported for a Менеджер по работе с данными at Instacart in United States sits at a yearly total compensation of $1,205,000. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Instacart for the Менеджер по работе с данными role in United States is $380,000.

