Компенсация Менеджер бизнес-операций в Instacart составляет $210K за year для L6. Посмотрите разбивку базовой зарплаты, акций и бонусов в компенсационных пакетах Instacart. Последнее обновление: 9/25/2025

Средняя общая компенсация

$193K - $219K
United States
Типичный диапазон
Возможный диапазон
$170K$193K$219K$242K
Типичный диапазон
Возможный диапазон
Средняя Компенсация по Уровень
Добавить данныеСравнить уровни
Название уровня
Общая сумма
Базовая
Акции
Премия
L3
$ --
$ --
$ --
$ --
L4
$ --
$ --
$ --
$ --
L5
$ --
$ --
$ --
$ --
L6
$210K
$158K
$52K
$0
Посмотреть 3 Больше уровней
Добавить данныеСравнить уровни

График вестинга

25%

ГОД 1

25%

ГОД 2

25%

ГОД 3

25%

ГОД 4

Тип акций
RSU

В Instacart RSUs подлежат 4-летнему графику вестинга:

  • 25% переходит в собственность в 1st-ГОД (25.00% ежегодно)

  • 25% переходит в собственность в 2nd-ГОД (6.25% ежеквартально)

  • 25% переходит в собственность в 3rd-ГОД (6.25% ежеквартально)

  • 25% переходит в собственность в 4th-ГОД (6.25% ежеквартально)

50%

ГОД 1

50%

ГОД 2

Тип акций
RSU

В Instacart RSUs подлежат 2-летнему графику вестинга:

  • 50% переходит в собственность в 1st-ГОД (50.00% ежегодно)

  • 50% переходит в собственность в 2nd-ГОД (12.50% ежеквартально)



Часто задаваемые вопросы

Самый высокий пакет вознаграждения для Менеджер бизнес-операций в Instacart составляет $241,900 годовой общей компенсации. Это включает базовую зарплату, а также потенциальные акции и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация в Instacart для позиции Менеджер бизнес-операций составляет $170,150.

