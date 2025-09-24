Каталог компаний
Медианный компенсационный пакет Продуктовый менеджер in United States в insightsoftware составляет $196K за year. Посмотрите разбивку базовой зарплаты, акций и бонусов в компенсационных пакетах insightsoftware. Последнее обновление: 9/24/2025

Медианный пакет
company icon
insightsoftware
Product Manager
hidden
Общая сумма в год
$196K
Уровень
-
Оклад
$170K
Stock (/yr)
$0
Бонус
$25.5K
Лет в компании
23 Лет
Лет опыта
28 Лет
Какие карьерные уровни в insightsoftware?

$160K

Последние данные о зарплатах
Часто задаваемые вопросы

ለПродуктовый менеджер በinsightsoftware in United States የሪፖርት ተደርጎ ከፍተኛ ክፍያ የተደረገው ፓኬጅ የ$310,000 ዓመታዊ አጠቃላይ ክፍያ ደርሷል። ይህ መሰረታዊ ደመወዝ እንዲሁም ማንኛውም ሊኖር የሚችል አክሲዮን ክፍያ እና ቦነሶችን ያካትታል።
በinsightsoftware ለПродуктовый менеджер ሚና in United States የተሪፖርት ሆነ አማካይ ዓመታዊ አጠቃላይ ክፍያ $181,000 ነው።

