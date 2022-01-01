Inovalon Зарплаты

Каталог компаний
Зарплата Inovalon варьируется от $43,675 общей компенсации в год для Архитектор решений в нижнем диапазоне до $276,375 для Консультант по управлению в верхнем диапазоне. Levels.fyi собирает анонимные и подтверждённые зарплаты от действующих и бывших сотрудников Inovalon. Последнее обновление: 9/15/2025

$160K

Инженер-программист
Median $100K

Бэкенд-разработчик

Продуктовый менеджер
Median $132K
Аналитик данных
Median $100K

Бизнес-аналитик
Median $96K
Развитие бизнеса
$110K
Обслуживание клиентов
$55.3K
Управление персоналом
$190K
Консультант по управлению
$276K
Менеджер проектов
$146K
Продажи
$49.8K
Менеджер по разработке ПО
$246K
Архитектор решений
$43.7K
Не нашли свою должность?

Найдите все зарплаты на нашей странице компенсаций или добавьте свою зарплату чтобы помочь открыть страницу.


Часто задаваемые вопросы

Peranan dengan gaji tertinggi yang dilaporkan di Inovalon ialah Консультант по управлению at the Common Range Average level dengan jumlah pampasan tahunan $276,375. Ini termasuk gaji asas serta sebarang pampasan saham dan bonus yang berpotensi.
Median jumlah pampasan tahunan yang dilaporkan di Inovalon ialah $105,223.

Другие ресурсы