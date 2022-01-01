Каталог компаний
Innovaccer
Innovaccer Зарплаты

Зарплата Innovaccer варьируется от $9,325 общей компенсации в год для Аналитик данных в нижнем диапазоне до $260,100 для Менеджер продуктового дизайна в верхнем диапазоне. Levels.fyi собирает анонимные и подтверждённые зарплаты от действующих и бывших сотрудников Innovaccer. Последнее обновление: 9/6/2025

$160K

Инженер-программист
Software Engineer 1 $15K
Software Engineer 2 $38.3K

Бэкенд-разработчик

Специалист по данным
Median $17.5K
Продуктовый менеджер
Median $55.8K

Менеджер по разработке ПО
Median $67.7K
Аналитик данных
Median $9.3K
Продуктовый дизайнер
Median $21.6K
Менеджер по работе с данными
$70.8K
ИТ-специалист
$77.7K
Консультант по управлению
$16.5K
Маркетинговые операции
$11.8K
Менеджер продуктового дизайна
$260K
Продажи
$11.8K
Часто задаваемые вопросы

Самая высокооплачиваемая позиция в Innovaccer — Менеджер продуктового дизайна at the Common Range Average level с годовой общей компенсацией $260,100. Это включает базовую зарплату, а также потенциальные акции и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация в Innovaccer составляет $21,561.

