Innotech Зарплаты

Зарплата Innotech варьируется от $11,973 общей компенсации в год для ИТ-специалист в нижнем диапазоне до $122,400 для Инженер-химик в верхнем диапазоне. Levels.fyi собирает анонимные и подтверждённые зарплаты от действующих и бывших сотрудников Innotech. Последнее обновление: 9/14/2025

$160K

Инженер-программист
Median $51K

Фронтенд-разработчик

Бэкенд-разработчик

Инженер по обеспечению качества (QA)

Инженер данных

DevOps-инженер

Аналитик данных
Median $39.8K
Бизнес-аналитик
Median $46K

Архитектор решений
Median $68K

Архитектор данных

Технический менеджер программ
Median $78.9K
Административный помощник
$22.7K
Инженер-химик
$122K
Специалист по данным
Median $31.3K
ИТ-специалист
$12K
Инвестиционный банкир
$41.8K
Юридический отдел
$63.2K
Продуктовый дизайнер
$38.8K
Продуктовый менеджер
$60.2K
Менеджер проектов
$91.4K
Рекрутер
$58.5K
Менеджер по разработке ПО
$66K
Венчурный капиталист
$41.9K
Не нашли свою должность?

Найдите все зарплаты на нашей странице компенсаций или добавьте свою зарплату чтобы помочь открыть страницу.


Часто задаваемые вопросы

Самая высокооплачиваемая позиция в Innotech — Инженер-химик at the Common Range Average level с годовой общей компенсацией $122,400. Это включает базовую зарплату, а также потенциальные акции и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация в Innotech составляет $50,958.

