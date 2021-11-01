INNOLUX Зарплаты

Каталог компаний
Зарплата INNOLUX варьируется от $23,852 общей компенсации в год для Продуктовый дизайнер в нижнем диапазоне до $39,308 для Менеджер проектов в верхнем диапазоне. Levels.fyi собирает анонимные и подтверждённые зарплаты от действующих и бывших сотрудников INNOLUX. Последнее обновление: 9/14/2025

$160K

Инженер-программист
Median $25.9K
Инженер-механик
$36.1K
Продуктовый дизайнер
$23.9K

Менеджер проектов
$39.3K
Часто задаваемые вопросы

Najbolje plaćena pozicija prijavljena u INNOLUX je Менеджер проектов at the Common Range Average level s godišnjom ukupnom naknadom od $39,308. Ovo uključuje osnovnu plaću kao i potencijalnu naknadu u dionicama i bonuse.
Medijan godišnje ukupne naknade prijavljene u INNOLUX je $30,980.

Другие ресурсы