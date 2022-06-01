InMoment Зарплаты

Каталог компаний
Зарплата InMoment варьируется от $67,909 общей компенсации в год для Маркетинг в нижнем диапазоне до $271,350 для Продажи в верхнем диапазоне. Levels.fyi собирает анонимные и подтверждённые зарплаты от действующих и бывших сотрудников InMoment. Последнее обновление: 9/6/2025

$160K

Инженер-программист
Median $121K
Маркетинг
$67.9K
Продуктовый менеджер
$101K

Продажи
$271K
Часто задаваемые вопросы

Самая высокооплачиваемая позиция в InMoment — Продажи at the Common Range Average level с годовой общей компенсацией $271,350. Это включает базовую зарплату, а также потенциальные акции и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация в InMoment составляет $111,245.

