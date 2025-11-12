Компенсация Full-Stack разработчик in India в InMobi составляет ₹7.52M за year для SDE IV. Медианный yearный компенсационный пакет in India составляет ₹6.81M. Посмотрите разбивку базовой зарплаты, акций и бонусов в компенсационных пакетах InMobi. Последнее обновление: 11/12/2025
Название уровня
Общая сумма
Базовая
Акции ()
Премия
SDE I
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
SDE II
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
SDE III
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
SDE IV
₹7.52M
₹6.4M
₹1.12M
₹0
Компания
Название уровня
Опыт работы (лет)
Общая компенсация
|Данные о зарплатах не найдены
25%
ГОД 1
25%
ГОД 2
25%
ГОД 3
25%
ГОД 4
В InMobi RSUs подлежат 4-летнему графику вестинга:
25% переходит в собственность в 1st-ГОД (25.00% ежегодно)
25% переходит в собственность в 2nd-ГОД (2.08% ежемесячно)
25% переходит в собственность в 3rd-ГОД (1.19% за период)
25% переходит в собственность в 4th-ГОД (2.08% ежемесячно)