InMobi
InMobi Full-Stack разработчик Зарплаты

Компенсация Full-Stack разработчик in India в InMobi составляет ₹7.52M за year для SDE IV. Медианный yearный компенсационный пакет in India составляет ₹6.81M.

Средняя Уровень
Название уровня
Общая сумма
Базовая
Акции ()
Премия
SDE I
(Начальный уровень)
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
SDE II
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
SDE III
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
SDE IV
₹7.52M
₹6.4M
₹1.12M
₹0
График вестинга

25%

ГОД 1

25%

ГОД 2

25%

ГОД 3

25%

ГОД 4

Тип акций
RSU

В InMobi RSUs подлежат 4-летнему графику вестинга:

  • 25% переходит в собственность в 1st-ГОД (25.00% ежегодно)

  • 25% переходит в собственность в 2nd-ГОД (2.08% ежемесячно)

  • 25% переходит в собственность в 3rd-ГОД (1.19% за период)

  • 25% переходит в собственность в 4th-ГОД (2.08% ежемесячно)



Часто задаваемые вопросы

Самый высокий пакет вознаграждения для Full-Stack разработчик в InMobi in India составляет ₹10,501,033 годовой общей компенсации. Это включает базовую зарплату, а также потенциальные акции и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация в InMobi для позиции Full-Stack разработчик in India составляет ₹6,758,620.

