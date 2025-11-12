Компенсация Backend-разработчик in India в InMobi составляет от ₹2.45M за year для SDE I до ₹5.6M за year для SDE III. Медианный yearный компенсационный пакет in India составляет ₹3.01M. Посмотрите разбивку базовой зарплаты, акций и бонусов в компенсационных пакетах InMobi. Последнее обновление: 11/12/2025
Название уровня
Общая сумма
Базовая
Акции ()
Премия
SDE I
₹2.4M
₹2.17M
₹104K
₹125K
SDE II
₹3.39M
₹3.29M
₹0
₹105K
SDE III
₹5.6M
₹4.92M
₹681K
₹0
SDE IV
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Компания
Название уровня
Опыт работы (лет)
Общая компенсация
|Данные о зарплатах не найдены
25%
ГОД 1
25%
ГОД 2
25%
ГОД 3
25%
ГОД 4
В InMobi RSUs подлежат 4-летнему графику вестинга:
25% переходит в собственность в 1st-ГОД (25.00% ежегодно)
25% переходит в собственность в 2nd-ГОД (2.08% ежемесячно)
25% переходит в собственность в 3rd-ГОД (1.19% за период)
25% переходит в собственность в 4th-ГОД (2.08% ежемесячно)