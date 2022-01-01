Справочник компаний
Inmar
Inmar Зарплаты

Диапазон зарплат Inmar варьируется от $79,600 в общей компенсации в год для Отдел кадров на нижнем конце до $224,400 для Маркетинг на верхнем конце.

$160K

Инженер-программист
Median $109K
Руководитель отдела науки о данных
$188K
Специалист по данным
$110K

Финансовый аналитик
$86.7K
Отдел кадров
$79.6K
Маркетинг
$224K
Менеджер по продукту
$147K
Продажи
$124K
Руководитель отдела разработки
$159K
FAQ

Den högst betalande rollen som rapporterats på Inmar är Маркетинг at the Common Range Average level med en årlig total kompensation på $224,400. Detta inkluderar baslön samt eventuell aktiekompensation och bonusar.
Den medianårliga totala kompensationen som rapporterats på Inmar är $124,375.

