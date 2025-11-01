Каталог компаний
Ingram Micro
Компенсация Программный инженер in India в Ingram Micro составляет от ₹925K за year для Software Engineer II до ₹1.65M за year для Senior Software Engineer. Медианный yearный компенсационный пакет in India составляет ₹1.11M. Посмотрите разбивку базовой зарплаты, акций и бонусов в компенсационных пакетах Ingram Micro. Последнее обновление: 11/1/2025

Средняя Компенсация по Уровень
Название уровня
Общая сумма
Базовая
Акции
Премия
Associate Software Engineer
(Начальный уровень)
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Software Engineer I
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Software Engineer II
₹925K
₹792K
₹65.5K
₹67.1K
Senior Software Engineer
₹1.65M
₹1.39M
₹0
₹259K
Последние данные о зарплатах
Зарплаты стажеров

Какие карьерные уровни в Ingram Micro?

Часто задаваемые вопросы

Самый высокий пакет вознаграждения для Программный инженер в Ingram Micro in India составляет ₹1,650,438 годовой общей компенсации. Это включает базовую зарплату, а также потенциальные акции и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация в Ingram Micro для позиции Программный инженер in India составляет ₹728,800.

Другие ресурсы