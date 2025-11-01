Компенсация Программный инженер in India в Ingram Micro составляет от ₹925K за year для Software Engineer II до ₹1.65M за year для Senior Software Engineer. Медианный yearный компенсационный пакет in India составляет ₹1.11M. Посмотрите разбивку базовой зарплаты, акций и бонусов в компенсационных пакетах Ingram Micro. Последнее обновление: 11/1/2025
Название уровня
Общая сумма
Базовая
Акции
Премия
Associate Software Engineer
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Software Engineer I
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Software Engineer II
₹925K
₹792K
₹65.5K
₹67.1K
Senior Software Engineer
₹1.65M
₹1.39M
₹0
₹259K
Компания
Название уровня
Опыт работы (лет)
Общая компенсация
|Данные о зарплатах не найдены
