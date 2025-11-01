Каталог компаний
Ingram Micro
Ingram Micro Дата-сайентист Зарплаты

Медианный компенсационный пакет Дата-сайентист in Canada в Ingram Micro составляет CA$117K за year. Посмотрите разбивку базовой зарплаты, акций и бонусов в компенсационных пакетах Ingram Micro. Последнее обновление: 11/1/2025

Медианный пакет
company icon
Ingram Micro
Data Scientist
Toronto, ON, Canada
Общая сумма в год
CA$117K
Уровень
hidden
Оклад
CA$109K
Stock (/yr)
CA$0
Бонус
CA$8.1K
Лет в компании
0-1 Лет
Лет опыта
2-4 Лет
Какие карьерные уровни в Ingram Micro?
Последние данные о зарплатах
Часто задаваемые вопросы

Самый высокий пакет вознаграждения для Дата-сайентист в Ingram Micro in Canada составляет CA$153,120 годовой общей компенсации. Это включает базовую зарплату, а также потенциальные акции и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация в Ingram Micro для позиции Дата-сайентист in Canada составляет CA$118,667.

