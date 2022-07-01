Infront X Зарплаты

Справочник компаний
Диапазон зарплат Infront X варьируется от $43,512 в общей компенсации в год для Руководитель проекта на нижнем конце до $181,090 для Менеджер по продукту на верхнем конце.

$160K

Менеджер по продукту
$181K
Руководитель проекта
$43.5K
Инженер-программист
$92.8K

Технический руководитель программы
$161K
FAQ

