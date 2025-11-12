Infosys Архитектор данных Зарплаты в Pune Metropolitan Region

Компенсация Архитектор данных in Pune Metropolitan Region в Infosys составляет от ₹431K за year для JL3B до ₹991K за year для JL5. Посмотрите разбивку базовой зарплаты, акций и бонусов в компенсационных пакетах Infosys. Последнее обновление: 11/12/2025

Название уровня Общая сумма Базовая Акции ( /yr ) Премия JL3B Associate Solution Architect ₹431K ₹431K ₹0 ₹0 JL3A Senior Associate Solution Architect ₹197K ₹197K ₹0 ₹0 JL4 Solution Architect ₹673K ₹666K ₹0 ₹7K JL5 Senior Solution Architect ₹991K ₹991K ₹0 ₹0 Посмотреть 1 Больше уровней

Последние данные о зарплатах

График вестинга Основной 25 % ГОД 1 25 % ГОД 2 25 % ГОД 3 25 % ГОД 4 Тип акций Options В Infosys Options подлежат 4-летнему графику вестинга: 25 % переходит в собственность в 1st - ГОД ( 25.00 % ежегодно )

25 % переходит в собственность в 2nd - ГОД ( 25.00 % ежегодно )

25 % переходит в собственность в 3rd - ГОД ( 25.00 % ежегодно )

25 % переходит в собственность в 4th - ГОД ( 25.00 % ежегодно )

Какой график вестинга в Infosys ?

