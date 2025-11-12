Infosys Облачный архитектор Зарплаты в United States

Компенсация Облачный архитектор in United States в Infosys составляет от $108K за year для JL4 до $122K за year для JL6. Медианный yearный компенсационный пакет in United States составляет $110K. Посмотрите разбивку базовой зарплаты, акций и бонусов в компенсационных пакетах Infosys. Последнее обновление: 11/12/2025

Название уровня Общая сумма Базовая Акции ( /yr ) Премия JL3B Associate Solution Architect $ -- $ -- $ -- $ -- JL3A Senior Associate Solution Architect $ -- $ -- $ -- $ -- JL4 Solution Architect $108K $105K $0 $3K JL5 Senior Solution Architect $151K $151K $0 $0 Посмотреть 1 Больше уровней

Последние данные о зарплатах

График вестинга Основной 25 % ГОД 1 25 % ГОД 2 25 % ГОД 3 25 % ГОД 4 Тип акций Options В Infosys Options подлежат 4-летнему графику вестинга: 25 % переходит в собственность в 1st - ГОД ( 25.00 % ежегодно )

25 % переходит в собственность в 2nd - ГОД ( 25.00 % ежегодно )

25 % переходит в собственность в 3rd - ГОД ( 25.00 % ежегодно )

25 % переходит в собственность в 4th - ГОД ( 25.00 % ежегодно )

Какой график вестинга в Infosys ?

