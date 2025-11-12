Каталог компаний
Infosys
Infosys Системный инженер Зарплаты в Pune Metropolitan Region

Компенсация Системный инженер in Pune Metropolitan Region в Infosys составляет от ₹388K за year для JL3B до ₹388K за year для JL3A. Медианный yearный компенсационный пакет in Pune Metropolitan Region составляет ₹400K. Посмотрите разбивку базовой зарплаты, акций и бонусов в компенсационных пакетах Infosys. Последнее обновление: 11/12/2025

Средняя Уровень
Название уровня
Общая сумма
Базовая
Акции ()
Премия
JL3B
Systems Engineer(Начальный уровень)
₹388K
₹388K
₹0
₹0
JL3A
Senior Systems Engineer
₹388K
₹388K
₹0
₹0
JL4
Technology Analyst
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
JL5
Technology Lead
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Последние данные о зарплатах
Компания

Местоположение | Дата

Название уровня

Тег

Опыт работы (лет)

Общий / В компании

Общая компенсация

Оклад | Акции (год) | Премия
График вестинга

25%

ГОД 1

25%

ГОД 2

25%

ГОД 3

25%

ГОД 4

Тип акций
Options

В Infosys Options подлежат 4-летнему графику вестинга:

  • 25% переходит в собственность в 1st-ГОД (25.00% ежегодно)

  • 25% переходит в собственность в 2nd-ГОД (25.00% ежегодно)

  • 25% переходит в собственность в 3rd-ГОД (25.00% ежегодно)

  • 25% переходит в собственность в 4th-ГОД (25.00% ежегодно)



Часто задаваемые вопросы

Самый высокий пакет вознаграждения для Системный инженер в Infosys in Pune Metropolitan Region составляет ₹425,605 годовой общей компенсации. Это включает базовую зарплату, а также потенциальные акции и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация в Infosys для позиции Системный инженер in Pune Metropolitan Region составляет ₹399,536.

