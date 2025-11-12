Компенсация Системный инженер in Greater Hyderabad Area в Infosys составляет от ₹388K за year для JL3B до ₹1.17M за year для JL3A. Медианный yearный компенсационный пакет in Greater Hyderabad Area составляет ₹413K. Посмотрите разбивку базовой зарплаты, акций и бонусов в компенсационных пакетах Infosys. Последнее обновление: 11/12/2025
Название уровня
Общая сумма
Базовая
Акции ()
Премия
JL3B
₹388K
₹388K
₹0
₹260.3
JL3A
₹1.17M
₹1.17M
₹0
₹0
JL4
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
JL5
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Компания
Название уровня
Опыт работы (лет)
Общая компенсация
|Данные о зарплатах не найдены
25%
ГОД 1
25%
ГОД 2
25%
ГОД 3
25%
ГОД 4
В Infosys Options подлежат 4-летнему графику вестинга:
25% переходит в собственность в 1st-ГОД (25.00% ежегодно)
25% переходит в собственность в 2nd-ГОД (25.00% ежегодно)
25% переходит в собственность в 3rd-ГОД (25.00% ежегодно)
25% переходит в собственность в 4th-ГОД (25.00% ежегодно)