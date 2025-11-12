Компенсация Backend-разработчик in India в Infosys составляет от ₹488K за year для JL3B до ₹1.62M за year для JL5. Медианный yearный компенсационный пакет in India составляет ₹1.19M. Посмотрите разбивку базовой зарплаты, акций и бонусов в компенсационных пакетах Infosys. Последнее обновление: 11/12/2025
Название уровня
Общая сумма
Базовая
Акции ()
Премия
JL3B
₹488K
₹485K
₹1.9K
₹694.5
JL3A
₹461K
₹461K
₹0
₹0
JL4
₹1.1M
₹1.08M
₹0
₹14.9K
JL5
₹1.62M
₹1.51M
₹4.1K
₹106K
Компания
Название уровня
Опыт работы (лет)
Общая компенсация
|Данные о зарплатах не найдены
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
25%
ГОД 1
25%
ГОД 2
25%
ГОД 3
25%
ГОД 4
В Infosys Options подлежат 4-летнему графику вестинга:
25% переходит в собственность в 1st-ГОД (25.00% ежегодно)
25% переходит в собственность в 2nd-ГОД (25.00% ежегодно)
25% переходит в собственность в 3rd-ГОД (25.00% ежегодно)
25% переходит в собственность в 4th-ГОД (25.00% ежегодно)