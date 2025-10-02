Компенсация Инженер-программист in United States в Infor составляет от $78.9K за year для Associate Software Engineer до $123K за year для Senior Software Engineer. Медианный yearный компенсационный пакет in United States составляет $84K. Посмотрите разбивку базовой зарплаты, акций и бонусов в компенсационных пакетах Infor. Последнее обновление: 10/2/2025
Название уровня
Общая сумма
Базовая
Акции
Премия
Associate Software Engineer
$78.9K
$78.9K
$0
$0
Software Engineer
$96.4K
$96.4K
$0
$0
Senior Software Engineer
$123K
$123K
$0
$0
Team Lead Software Engineer
$ --
$ --
$ --
$ --
Компания
Название уровня
Опыт работы (лет)
Общая компенсация
