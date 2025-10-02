Компенсация Инженер-программист in Netherlands в Infor составляет €70.2K за year для Senior Software Engineer. Медианный yearный компенсационный пакет in Netherlands составляет €64.9K. Посмотрите разбивку базовой зарплаты, акций и бонусов в компенсационных пакетах Infor. Последнее обновление: 10/2/2025
Название уровня
Общая сумма
Базовая
Акции
Премия
Associate Software Engineer
€ --
€ --
€ --
€ --
Software Engineer
€ --
€ --
€ --
€ --
Senior Software Engineer
€70.2K
€70.2K
€0
€0
Team Lead Software Engineer
€ --
€ --
€ --
€ --
Компания
Название уровня
Опыт работы (лет)
Общая компенсация
|Данные о зарплатах не найдены
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***