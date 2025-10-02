Компенсация Инженер-программист in Greater Hyderabad Area в Infor составляет от ₹667K за year для Associate Software Engineer до ₹1.69M за year для Senior Software Engineer. Медианный yearный компенсационный пакет in Greater Hyderabad Area составляет ₹1.21M. Посмотрите разбивку базовой зарплаты, акций и бонусов в компенсационных пакетах Infor. Последнее обновление: 10/2/2025
Название уровня
Общая сумма
Базовая
Акции
Премия
Associate Software Engineer
₹667K
₹667K
₹0
₹0
Software Engineer
₹1.94M
₹1.91M
₹0
₹25.4K
Senior Software Engineer
₹1.69M
₹1.69M
₹0
₹0
Team Lead Software Engineer
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Компания
Название уровня
Опыт работы (лет)
Общая компенсация
|Данные о зарплатах не найдены
