Infor Инженер-программист Зарплаты в Czech Republic

Компенсация Инженер-программист in Czech Republic в Infor составляет CZK 1.25M за year для Senior Software Engineer. Медианный yearный компенсационный пакет in Czech Republic составляет CZK 1.31M. Посмотрите разбивку базовой зарплаты, акций и бонусов в компенсационных пакетах Infor. Последнее обновление: 10/2/2025

Средняя Компенсация по Уровень
Название уровня
Общая сумма
Базовая
Акции
Премия
Associate Software Engineer
(Начальный уровень)
CZK --
CZK --
CZK --
CZK --
Software Engineer
CZK --
CZK --
CZK --
CZK --
Senior Software Engineer
CZK 1.25M
CZK 1.25M
CZK 0
CZK 0
Team Lead Software Engineer
CZK --
CZK --
CZK --
CZK --
Посмотреть 1 Больше уровней
CZK 3.5M

Последние данные о зарплатах
Компания

Местоположение | Дата

Название уровня

Тег

Опыт работы (лет)

Общий / В компании

Общая компенсация

Оклад | Акции (год) | Премия
Данные о зарплатах не найдены
Часто задаваемые вопросы

Самый высокий пакет вознаграждения для Инженер-программист в Infor in Czech Republic составляет CZK 1,403,914 годовой общей компенсации. Это включает базовую зарплату, а также потенциальные акции и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация в Infor для позиции Инженер-программист in Czech Republic составляет CZK 1,137,187.

Другие ресурсы