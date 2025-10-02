Компенсация Инженер-программист in Czech Republic в Infor составляет CZK 1.25M за year для Senior Software Engineer. Медианный yearный компенсационный пакет in Czech Republic составляет CZK 1.31M. Посмотрите разбивку базовой зарплаты, акций и бонусов в компенсационных пакетах Infor. Последнее обновление: 10/2/2025
Название уровня
Общая сумма
Базовая
Акции
Премия
Associate Software Engineer
CZK --
CZK --
CZK --
CZK --
Software Engineer
CZK --
CZK --
CZK --
CZK --
Senior Software Engineer
CZK 1.25M
CZK 1.25M
CZK 0
CZK 0
Team Lead Software Engineer
CZK --
CZK --
CZK --
CZK --
Компания
Название уровня
Опыт работы (лет)
Общая компенсация
|Данные о зарплатах не найдены
