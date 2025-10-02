Каталог компаний
Infor
    Levels FYI Logo
  • Зарплаты
  • Инженер-программист

  • Все зарплаты Инженер-программист

  • Canada

Infor Инженер-программист Зарплаты в Canada

Компенсация Инженер-программист in Canada в Infor составляет от CA$93.1K за year для Associate Software Engineer до CA$165K за year для Principal Software Engineer. Медианный yearный компенсационный пакет in Canada составляет CA$103K. Посмотрите разбивку базовой зарплаты, акций и бонусов в компенсационных пакетах Infor. Последнее обновление: 10/2/2025

Средняя Компенсация по Уровень
Название уровня
Общая сумма
Базовая
Акции
Премия
Associate Software Engineer
(Начальный уровень)
CA$93.1K
CA$93.1K
CA$0
CA$0
Software Engineer
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
Senior Software Engineer
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
Team Lead Software Engineer
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$226K

Последние данные о зарплатах
Компания

Местоположение | Дата

Название уровня

Тег

Опыт работы (лет)

Общий / В компании

Общая компенсация

Оклад | Акции (год) | Премия
Данные о зарплатах не найдены
Зарплаты стажеров

Какие карьерные уровни в Infor?

Часто задаваемые вопросы

แพ็กเกจเงินเดือนสูงสุดที่รายงานสำหรับ Инженер-программист ที่ Infor in Canada อยู่ที่ค่าตอบแทนรวมต่อปี CA$174,422 ซึ่งรวมเงินเดือนฐานรวมถึงค่าตอบแทนหุ้นที่อาจมีและโบนัส
ค่าตอบแทนรวมต่อปีค่ามธยฐานที่รายงานที่ Infor สำหรับตำแหน่ง Инженер-программист in Canada คือ CA$103,375

