Компенсация Инженер-программист in Atlanta Area в Infor составляет от $99.8K за year для Software Engineer до $131K за year для Senior Software Engineer. Медианный yearный компенсационный пакет in Atlanta Area составляет $90K. Посмотрите разбивку базовой зарплаты, акций и бонусов в компенсационных пакетах Infor. Последнее обновление: 10/2/2025
Название уровня
Общая сумма
Базовая
Акции
Премия
Associate Software Engineer
$ --
$ --
$ --
$ --
Software Engineer
$99.8K
$99.8K
$0
$0
Senior Software Engineer
$131K
$131K
$0
$0
Team Lead Software Engineer
$ --
$ --
$ --
$ --
Компания
Название уровня
Опыт работы (лет)
Общая компенсация
