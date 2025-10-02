Каталог компаний
Infobip
  • Croatia

Infobip Инженер-программист Зарплаты в Croatia

Медианный компенсационный пакет Инженер-программист in Croatia в Infobip составляет €44.3K за year. Посмотрите разбивку базовой зарплаты, акций и бонусов в компенсационных пакетах Infobip. Последнее обновление: 10/2/2025

Медианный пакет
company icon
Infobip
Software Engineer
Zagreb, GZ, Croatia
Общая сумма в год
€44.3K
Уровень
Middle
Оклад
€42.4K
Stock (/yr)
€0
Бонус
€1.9K
Лет в компании
3 Лет
Лет опыта
7 Лет
Какие карьерные уровни в Infobip?

€142K

Последние данные о зарплатах
Фулстек-разработчик

Часто задаваемые вопросы

Самый высокий пакет вознаграждения для Инженер-программист в Infobip in Croatia составляет €57,887 годовой общей компенсации. Это включает базовую зарплату, а также потенциальные акции и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация в Infobip для позиции Инженер-программист in Croatia составляет €42,355.

