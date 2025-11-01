Каталог компаний
Info-Tech Research Group
Info-Tech Research Group Проектный менеджер Зарплаты

Медианный компенсационный пакет Проектный менеджер in Canada в Info-Tech Research Group составляет CA$141K за year. Посмотрите разбивку базовой зарплаты, акций и бонусов в компенсационных пакетах Info-Tech Research Group. Последнее обновление: 11/1/2025

Медианный пакет
company icon
Info-Tech Research Group
Program Manager
Toronto, ON, Canada
Общая сумма в год
CA$141K
Уровень
-
Оклад
CA$137K
Stock (/yr)
CA$0
Бонус
CA$4.1K
Лет в компании
2 Лет
Лет опыта
7 Лет
Какие карьерные уровни в Info-Tech Research Group?
Последние данные о зарплатах
Внести данные

Часто задаваемые вопросы

Самый высокий пакет вознаграждения для Проектный менеджер в Info-Tech Research Group in Canada составляет CA$193,906 годовой общей компенсации. Это включает базовую зарплату, а также потенциальные акции и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация в Info-Tech Research Group для позиции Проектный менеджер in Canada составляет CA$141,415.

Другие ресурсы