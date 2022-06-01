Справочник компаний
Info-Tech Research Group
Работаете здесь? Заявить о своей компании

Info-Tech Research Group Зарплаты

Диапазон зарплат Info-Tech Research Group варьируется от $31,990 в общей компенсации в год для Инженер-программист на нижнем конце до $119,710 для Продажи на верхнем конце. Levels.fyi собирает анонимные и проверенные зарплаты от нынешних и бывших сотрудников {{companyName}}. Info-Tech Research Group. Последнее обновление: 8/12/2025

$160K

Получите оплату, а не используйте

Мы провели переговоры по тысячам предложений и регулярно добиваемся повышения на $30K+ (иногда на $300K+).Получите переговоры по вашей зарплате или ваш рецензия резюме от настоящих экспертов — рекрутеров, которые занимаются этим ежедневно.

Руководитель проекта
Median $102K
Консультант по управлению
$61.7K
Продажи
$120K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

58 9
58 9
Инженер-программист
$32K
Ваша должность отсутствует?

Поиск всех зарплат на нашей странице компенсаций или добавьте вашу зарплату чтобы помочь разблокировать страницу.


FAQ

The highest paying role reported at Info-Tech Research Group is Продажи at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $119,710. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Info-Tech Research Group is $81,643.

Рекомендуемые вакансии

    Не найдено рекомендуемых вакансий для Info-Tech Research Group

Связанные компании

  • Airbnb
  • Roblox
  • Amazon
  • Lyft
  • Snap
  • Посмотреть все компании ➜

Другие ресурсы