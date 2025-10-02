Каталог компаний
Info Edge
Работаете здесь? Подтвердить компанию
    Levels FYI Logo
  • Зарплаты
  • Инженер-программист

  • Все зарплаты Инженер-программист

  • Greater Delhi Area

Info Edge Инженер-программист Зарплаты в Greater Delhi Area

Компенсация Инженер-программист in Greater Delhi Area в Info Edge составляет от ₹1.8M за year для Senior Software Engineer до ₹4.88M за year для Tech Lead/Team Lead. Медианный yearный компенсационный пакет in Greater Delhi Area составляет ₹2.01M. Посмотрите разбивку базовой зарплаты, акций и бонусов в компенсационных пакетах Info Edge. Последнее обновление: 10/2/2025

Средняя Компенсация по Уровень
Добавить данныеСравнить уровни
Название уровня
Общая сумма
Базовая
Акции
Премия
Software Engineer
(Начальный уровень)
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Senior Software Engineer
₹1.8M
₹1.69M
₹0
₹116K
Lead Engineer
₹2.06M
₹1.97M
₹0
₹89.8K
Tech Lead/Team Lead
₹4.88M
₹4.09M
₹509K
₹281K
Посмотреть 2 Больше уровней
Добавить данныеСравнить уровни

₹13.94M

Получайте по заслугам, а не по минимуму

Мы провели переговоры по тысячам предложений и регулярно добиваемся увеличения на ₹2.61M+ (иногда ₹26.14M+). Получите переговоры по зарплате или ваше резюме проверенное настоящими экспертами - рекрутерами, которые делают это ежедневно.

Последние данные о зарплатах
ДобавитьДобавить зарплатуДобавить компенсацию

Компания

Местоположение | Дата

Название уровня

Тег

Опыт работы (лет)

Общий / В компании

Общая компенсация

Оклад | Акции (год) | Премия
Данные о зарплатах не найдены
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Экспорт данныхПосмотреть вакансии
Зарплаты стажеров

Внести данные
Какие карьерные уровни в Info Edge?

Получайте проверенные зарплаты на электронную почту

Подписаться на проверенные Инженер-программист предложения.Вы будете получать подробную информацию о компенсационных пакетах по электронной почте. Узнать больше

Этот сайт защищен reCAPTCHA и Политикой конфиденциальности и Условиями использования Гугл.

Включенные должности

Предложить новую должность

Бэкенд-разработчик

Фулстек-разработчик

Инженер по обеспечению качества (QA)

Часто задаваемые вопросы

Ang pinakamataas na sahod package na naiulat para sa Инженер-программист sa Info Edge in Greater Delhi Area ay may taunang kabuuang bayad na ₹4,877,530. Kasama dito ang basic salary pati na rin ang mga potensyal na stock compensation at bonus.
Ang median na taunang kabuuang bayad na naiulat sa Info Edge para sa Инженер-программист role in Greater Delhi Area ay ₹2,065,751.

Рекомендуемые вакансии

    Рекомендуемые вакансии в Info Edge не найдены

Похожие компании

  • SoFi
  • Stripe
  • Amazon
  • Google
  • Tesla
  • Все компании ➜

Другие ресурсы