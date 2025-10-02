Компенсация Инженер-программист in Greater Delhi Area в Info Edge составляет от ₹1.8M за year для Senior Software Engineer до ₹4.88M за year для Tech Lead/Team Lead. Медианный yearный компенсационный пакет in Greater Delhi Area составляет ₹2.01M. Посмотрите разбивку базовой зарплаты, акций и бонусов в компенсационных пакетах Info Edge. Последнее обновление: 10/2/2025
Название уровня
Общая сумма
Базовая
Акции
Премия
Software Engineer
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Senior Software Engineer
₹1.8M
₹1.69M
₹0
₹116K
Lead Engineer
₹2.06M
₹1.97M
₹0
₹89.8K
Tech Lead/Team Lead
₹4.88M
₹4.09M
₹509K
₹281K
Компания
Название уровня
Опыт работы (лет)
Общая компенсация
|Данные о зарплатах не найдены
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
Включенные должностиПредложить новую должность