Infinidat Зарплаты

Зарплата Infinidat варьируется от $35,638 общей компенсации в год для Операции обслуживания клиентов in Israel в нижнем диапазоне до $111,440 для Маркетинг in United States в верхнем диапазоне. Levels.fyi собирает анонимные и подтверждённые зарплаты от действующих и бывших сотрудников Infinidat. Последнее обновление: 9/13/2025

Инженер-программист
Median $84.3K

Бэкенд-разработчик

Бизнес-аналитик
$93.5K
Операции обслуживания клиентов
$35.6K

Маркетинг
$111K
Часто задаваемые вопросы

Самая высокооплачиваемая позиция в Infinidat — Маркетинг at the Common Range Average level с годовой общей компенсацией $111,440. Это включает базовую зарплату, а также потенциальные акции и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация в Infinidat составляет $88,927.

