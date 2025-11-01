Каталог компаний
Inetum
Inetum Программный инженер Зарплаты

Медианный компенсационный пакет Программный инженер in Spain в Inetum составляет €28.9K за year. Посмотрите разбивку базовой зарплаты, акций и бонусов в компенсационных пакетах Inetum. Последнее обновление: 11/1/2025

Медианный пакет
company icon
Inetum
Software Engineer
Bilbao, PV, Spain
Общая сумма в год
€28.9K
Уровень
L2
Оклад
€28.9K
Stock (/yr)
€0
Бонус
€0
Лет в компании
4 Лет
Лет опыта
4 Лет
Какие карьерные уровни в Inetum?
Block logo
+€50.8K
Robinhood logo
+€77.9K
Stripe logo
+€17.5K
Datadog logo
+€30.6K
Verily logo
+€19.3K
Последние данные о зарплатах
Компания

Местоположение | Дата

Название уровня

Тег

Опыт работы (лет)

Общий / В компании

Общая компенсация

Оклад | Акции (год) | Премия
Внести данные

Включенные должности

Full-Stack разработчик

Часто задаваемые вопросы

Самый высокий пакет вознаграждения для Программный инженер в Inetum in Spain составляет €38,012 годовой общей компенсации. Это включает базовую зарплату, а также потенциальные акции и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация в Inetum для позиции Программный инженер in Spain составляет €28,519.

