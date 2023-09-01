Справочник компаний
Inetum
Работаете здесь? Заявить о своей компании

Inetum Зарплаты

Диапазон зарплат Inetum варьируется от $19,857 в общей компенсации в год для Аналитик данных на нижнем конце до $162,089 для Бизнес-операции на верхнем конце. Levels.fyi собирает анонимные и проверенные зарплаты от нынешних и бывших сотрудников {{companyName}}. Inetum. Последнее обновление: 8/19/2025

$160K

Получите оплату, а не используйте

Мы провели переговоры по тысячам предложений и регулярно добиваемся повышения на $30K+ (иногда на $300K+).Получите переговоры по вашей зарплате или ваш рецензия резюме от настоящих экспертов — рекрутеров, которые занимаются этим ежедневно.

Инженер-программист
Median $33K

Fullstack-инженер

Бизнес-операции
$162K
Бизнес-аналитик
$48.8K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

60 9
60 9
Аналитик данных
$19.9K
Специалист по информационным технологиям
$37K
Консультант по управлению
$25.2K
Менеджер по продукту
$30.5K
Руководитель проекта
$38.3K
Архитектор решений
$42.1K
Ваша должность отсутствует?

Поиск всех зарплат на нашей странице компенсаций или добавьте вашу зарплату чтобы помочь разблокировать страницу.


FAQ

Самая высокооплачиваемая должность, о которой сообщалось в Inetum, — это Бизнес-операции at the Common Range Average level с годовой общей компенсацией $162,089. Это включает базовую зарплату, а также любые потенциальные компенсации акциями и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация, о которой сообщалось в Inetum, составляет $36,991.

Рекомендуемые вакансии

    Не найдено рекомендуемых вакансий для Inetum

Связанные компании

  • Netflix
  • Flipkart
  • Facebook
  • Uber
  • Dropbox
  • Посмотреть все компании ➜

Другие ресурсы