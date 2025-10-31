Каталог компаний
Средняя общая компенсация Архитектор решений in India в Indus Valley Partners составляет от ₹509K до ₹708K за year. Посмотрите разбивку базовой зарплаты, акций и бонусов в компенсационных пакетах Indus Valley Partners. Последнее обновление: 10/31/2025

Средняя общая компенсация

₹545K - ₹642K
India
Типичный диапазон
Возможный диапазон
₹509K₹545K₹642K₹708K
Типичный диапазон
Возможный диапазон

Block logo
+₹5.03M
Robinhood logo
+₹7.71M
Stripe logo
+₹1.73M
Datadog logo
+₹3.03M
Verily logo
+₹1.91M
Какие карьерные уровни в Indus Valley Partners?

Часто задаваемые вопросы

Самый высокий пакет вознаграждения для Архитектор решений в Indus Valley Partners in India составляет ₹708,275 годовой общей компенсации. Это включает базовую зарплату, а также потенциальные акции и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация в Indus Valley Partners для позиции Архитектор решений in India составляет ₹508,505.

Другие ресурсы