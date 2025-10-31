Каталог компаний
Indus Valley Partners
Работаете здесь? Подтвердить компанию
    Levels FYI Logo
  • Зарплаты
  • Программный инженер

  • Все зарплаты Программный инженер

Indus Valley Partners Программный инженер Зарплаты

Медианный компенсационный пакет Программный инженер in India в Indus Valley Partners составляет ₹1.52M за year. Посмотрите разбивку базовой зарплаты, акций и бонусов в компенсационных пакетах Indus Valley Partners. Последнее обновление: 10/31/2025

Медианный пакет
company icon
Indus Valley Partners
Software Engineer
Mumbai, MH, India
Общая сумма в год
₹1.52M
Уровень
L2
Оклад
₹1.52M
Stock (/yr)
₹0
Бонус
₹0
Лет в компании
2-4 Лет
Лет опыта
2-4 Лет
Какие карьерные уровни в Indus Valley Partners?
Block logo
+₹5.03M
Robinhood logo
+₹7.71M
Stripe logo
+₹1.73M
Datadog logo
+₹3.03M
Verily logo
+₹1.91M
Don't get lowballed
Последние данные о зарплатах
ДобавитьДобавить зарплатуДобавить компенсацию

Компания

Местоположение | Дата

Название уровня

Тег

Опыт работы (лет)

Общий / В компании

Общая компенсация

Оклад | Акции (год) | Премия
Данные о зарплатах не найдены
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Экспорт данныхПосмотреть вакансии
Зарплаты стажеров

Внести данные

Получайте проверенные зарплаты на электронную почту

Подписаться на проверенные Программный инженер предложения.Вы будете получать подробную информацию о компенсационных пакетах по электронной почте. Узнать больше

Этот сайт защищен reCAPTCHA и Политикой конфиденциальности и Условиями использования Гугл.

Часто задаваемые вопросы

Самый высокий пакет вознаграждения для Программный инженер в Indus Valley Partners in India составляет ₹1,778,613 годовой общей компенсации. Это включает базовую зарплату, а также потенциальные акции и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация в Indus Valley Partners для позиции Программный инженер in India составляет ₹1,515,301.

Рекомендуемые вакансии

    Рекомендуемые вакансии в Indus Valley Partners не найдены

Похожие компании

  • Flipkart
  • Pinterest
  • Snap
  • Amazon
  • Apple
  • Все компании ➜

Другие ресурсы