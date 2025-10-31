Каталог компаний
Медианный компенсационный пакет Продукт-менеджер in Cyprus в inDriver составляет €81.2K за year. Посмотрите разбивку базовой зарплаты, акций и бонусов в компенсационных пакетах inDriver. Последнее обновление: 10/31/2025

Медианный пакет
company icon
inDriver
Product Manager
Limassol, LI, Cyprus
Общая сумма в год
€81.2K
Уровень
-
Оклад
€81.2K
Stock (/yr)
€0
Бонус
€0
Лет в компании
1 Год
Лет опыта
4 Лет
Часто задаваемые вопросы

Самый высокий пакет вознаграждения для Продукт-менеджер в inDriver in Cyprus составляет €151,740 годовой общей компенсации. Это включает базовую зарплату, а также потенциальные акции и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация в inDriver для позиции Продукт-менеджер in Cyprus составляет €81,158.

