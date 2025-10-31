Каталог компаний
inDriver
Работаете здесь? Подтвердить компанию
    Levels FYI Logo
  • Зарплаты
  • Продукт-дизайнер

  • Все зарплаты Продукт-дизайнер

inDriver Продукт-дизайнер Зарплаты

Медианный компенсационный пакет Продукт-дизайнер in Kazakhstan в inDriver составляет KZT 23.16M за year. Посмотрите разбивку базовой зарплаты, акций и бонусов в компенсационных пакетах inDriver. Последнее обновление: 10/31/2025

Медианный пакет
company icon
inDriver
Product Designer
Almaty, AC, Kazakhstan
Общая сумма в год
KZT 23.16M
Уровень
Middle
Оклад
KZT 23.16M
Stock (/yr)
KZT 0
Бонус
KZT 0
Лет в компании
1 Год
Лет опыта
5 Лет
Какие карьерные уровни в inDriver?
Block logo
+KZT 30.25M
Robinhood logo
+KZT 46.41M
Stripe logo
+KZT 10.43M
Datadog logo
+KZT 18.25M
Verily logo
+KZT 11.47M
Don't get lowballed
Последние данные о зарплатах
ДобавитьДобавить зарплатуДобавить компенсацию

Компания

Местоположение | Дата

Название уровня

Тег

Опыт работы (лет)

Общий / В компании

Общая компенсация

Оклад | Акции (год) | Премия
Данные о зарплатах не найдены
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Экспорт данныхПосмотреть вакансии

Внести данные

Получайте проверенные зарплаты на электронную почту

Подписаться на проверенные Продукт-дизайнер предложения.Вы будете получать подробную информацию о компенсационных пакетах по электронной почте. Узнать больше

Этот сайт защищен reCAPTCHA и Политикой конфиденциальности и Условиями использования Гугл.

Часто задаваемые вопросы

Самый высокий пакет вознаграждения для Продукт-дизайнер в inDriver in Kazakhstan составляет KZT 33,306,949 годовой общей компенсации. Это включает базовую зарплату, а также потенциальные акции и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация в inDriver для позиции Продукт-дизайнер in Kazakhstan составляет KZT 23,155,177.

Рекомендуемые вакансии

    Рекомендуемые вакансии в inDriver не найдены

Похожие компании

  • Microsoft
  • Roblox
  • PayPal
  • Amazon
  • Square
  • Все компании ➜

Другие ресурсы