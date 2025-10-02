Каталог компаний
Indra
  • Зарплаты
  • Инженер-программист

  • Все зарплаты Инженер-программист

  • Chile

Indra Инженер-программист Зарплаты в Chile

Медианный компенсационный пакет Инженер-программист in Chile в Indra составляет CLP 19.45M за year. Посмотрите разбивку базовой зарплаты, акций и бонусов в компенсационных пакетах Indra. Последнее обновление: 10/2/2025

Медианный пакет
company icon
Indra
Systems Engineer
Santiago, RM, Chile
Общая сумма в год
CLP 19.45M
Уровень
L2
Оклад
CLP 19.45M
Stock (/yr)
CLP 0
Бонус
CLP 0
Лет в компании
2 Лет
Лет опыта
3 Лет
Какие карьерные уровни в Indra?

CLP 152.53M

Последние данные о зарплатах
Компания

Местоположение | Дата

Название уровня

Тег

Опыт работы (лет)

Общий / В компании

Общая компенсация

Оклад | Акции (год) | Премия
Данные о зарплатах не найдены
Зарплаты стажеров

Включенные должности

Фулстек-разработчик

Часто задаваемые вопросы

Самый высокий пакет вознаграждения для Инженер-программист в Indra in Chile составляет CLP 21,290,200 годовой общей компенсации. Это включает базовую зарплату, а также потенциальные акции и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация в Indra для позиции Инженер-программист in Chile составляет CLP 19,447,952.

Другие ресурсы