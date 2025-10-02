Каталог компаний
Indra Инженер-аппаратчик Зарплаты в Madrid Metropolitan Area

Медианный компенсационный пакет Инженер-аппаратчик in Madrid Metropolitan Area в Indra составляет €35K за year. Посмотрите разбивку базовой зарплаты, акций и бонусов в компенсационных пакетах Indra. Последнее обновление: 10/2/2025

Медианный пакет
Indra
Hardware Engineer
Madrid, MD, Spain
Общая сумма в год
€35K
Уровень
L2
Оклад
€35K
Stock (/yr)
€0
Бонус
€0
Лет в компании
0-1 Лет
Лет опыта
2-4 Лет
Какие карьерные уровни в Indra?

€142K

Последние данные о зарплатах
ДобавитьДобавить зарплатуДобавить компенсацию

Компания

Местоположение | Дата

Название уровня

Тег

Опыт работы (лет)

Общий / В компании

Общая компенсация

Оклад | Акции (год) | Премия
Данные о зарплатах не найдены
Внести данные

Radio Frequency Engineer

Часто задаваемые вопросы

Самый высокий пакет вознаграждения для Инженер-аппаратчик в Indra in Madrid Metropolitan Area составляет €46,644 годовой общей компенсации. Это включает базовую зарплату, а также потенциальные акции и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация в Indra для позиции Инженер-аппаратчик in Madrid Metropolitan Area составляет €29,810.

