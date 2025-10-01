Каталог компаний
Медианный компенсационный пакет Инженер-программист in Greater Bengaluru в INDMoney составляет ₹3.18M за year. Посмотрите разбивку базовой зарплаты, акций и бонусов в компенсационных пакетах INDMoney. Последнее обновление: 10/1/2025

Медианный пакет
company icon
INDMoney
Senior Software Engineer
Bengaluru, KA, India
Общая сумма в год
₹3.18M
Уровень
L3
Оклад
₹2.65M
Stock (/yr)
₹0
Бонус
₹530K
Лет в компании
0 Лет
Лет опыта
4 Лет
Какие карьерные уровни в INDMoney?

Часто задаваемые вопросы

Самый высокий пакет вознаграждения для Инженер-программист в INDMoney in Greater Bengaluru составляет ₹4,331,713 годовой общей компенсации. Это включает базовую зарплату, а также потенциальные акции и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация в INDMoney для позиции Инженер-программист in Greater Bengaluru составляет ₹3,388,048.

