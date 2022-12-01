IndiaMART Зарплаты

Справочник компаний
Диапазон зарплат IndiaMART варьируется от $6,585 в общей компенсации в год для Продажи на нижнем конце до $28,744 для Менеджер по продукту на верхнем конце. Levels.fyi собирает анонимные и проверенные зарплаты от нынешних и бывших сотрудников {{companyName}}. IndiaMART. Последнее обновление: 8/19/2025

$160K

Инженер-программист
Median $13.8K

Fullstack-инженер

Бэкенд-инженер

Менеджер по продукту
Median $28.7K
Продажи
$6.6K

Венчурный капиталист
$11.8K
FAQ

Самая высокооплачиваемая должность, о которой сообщалось в IndiaMART, — это Менеджер по продукту с годовой общей компенсацией $28,744. Это включает базовую зарплату, а также любые потенциальные компенсации акциями и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация, о которой сообщалось в IndiaMART, составляет $12,839.

